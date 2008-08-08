Названа возможная причина ЧП с Boeing в Сочи

К инциденту в аэропорту Сочи, где пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, мог привести отказ тормозной системы самолета, сообщил председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов.

«Это отказ техники, скорее всего, отказ тормозной системы. Это мое мнение», – приводит его слова РИА «Новости». Малянов подчеркнул, что точную причину происшествия установит специальная комиссия.

Он также отметил, что считает грамотной проделанную работу экипажа и диспетчерской службы.

Напомним, в субботу утром пассажирский Boeing после посадки в Сочи скатился со взлетно-посадочной полосы в реку и загорелся. Крыло и стойки шасси самолета были разрушены. В результате инцидента погиб сотрудник аэропорта, пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.