Названы итоги встречи патриархов Кирилла и Варфоломея

Встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем носила братский и искренний характер, она может привести к каким-либо решениям синодов этих поместных церквей, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит пояснил, что два патриарха «не могут встретиться и просто принять какие-то решения за свои церкви», так как каждая православная церковь управляется собором. «Во главе церкви стоит архиерейский собор, а в период между архиерейскими соборами Церковью управляет священный синод», – сказал митрополит Волоколамский, пояснив, что патриарх представляет свою церковь и говорит от ее лица, передает РИА «Новости».

«Но решения принимаются не в каком-то кулуарном формате, а на синодах соответствующих церквей», – подчеркнул митрополит.

Он отметил, что беседа, состоявшаяся в пятницу между патриархами, в дальнейшем может привести к каким-то решениям синодов Константинопольской и Русской православной церкви, однако, по его словам, говорить об этом пока рано.

Самое главное, по мнению представителя РПЦ, то, что состоялся очень плодотворный обмен мнениями. Он заверил, что беседа «от начала и до конца носила очень искренний и очень братский характер».

«Мы уехали из Константинополя с очень светлыми чувствами и с очень хорошим настроением», – сказал митрополит.

Ранее в пятницу украинские СМИ со ссылкой на митрополита Галльского Эммануила сообщили, что вселенский патриарх Варфоломей якобы объявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Позже патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги переговоров с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сказал, что сотрудничество православных церквей всего мира должно осуществляться более динамично, как того требует современная обстановка. Он подчеркнул, что ни одна Церковь не может принимать решений, которые противоречили бы позиции другой Церкви.