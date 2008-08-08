Спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы

Пожарный из Парижа Ксавье Гурмелон, который одним из первых прибыл на место аварии с принцессой Дианой в 1997 году, вспомнил ее последние слова.

«Я взял ее за руку и сказал, чтобы она не переживала, и попросил ее не шевелиться. Я сказал, что хочу помочь и успокоить ее. Она промолвила: «Боже, что произошло?» – цитирует Sputnik пожарного.

По словам Гурмелона, у Дианы была видна легкая травма правого плеча, серьезных повреждений он не заметил. «На ней совсем не было крови», – вспомнил он.

21 год назад, 31 августа 1997 года, принцесса Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе вместе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу, скончалась через два часа.