Племянница Марин Ле Пен открыла школу антиевропейских лидеров

Марион Марешаль Ле Пен, внучка основателя французского «Национального фронта» (партия переименована в «Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пена и племянница экс-кандидата в президенты Марин Ле Пен, открыла во Франции школу антиевропейских будущих политиков.

Выпускники школы должны будут составить оппозицию современному истеблишменту республики. Частная школа послевузовского обучения Марион Марешаль открылась в Лионе, сейчас там обучается 70 человек. Программа обучения рассчитана на два года. Стоимость обучения составляет 5,5 тыс. евро (6,4 тыс. долларов) в год, пишет Bloomberg.

Племянница Марин Ле Пен отказалась предоставить Bloomberg сведения о финансировании школы. Она заявила, что получает поддержку от частных доноров, малого бизнеса, и отметила, что бюджет школы в настоящее время небольшой.

«Мы должны вернуть себе влияние и элиту Франции, и наша молодежь – те, у кого есть видение, корни и патриотизм – должна работать, чтобы добиться успеха и участвовать в национальных дебатах», – сказала 28-летняя Марешаль.

Она подчеркнула, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон является «аномалией» в Великом историческом движении, которое происходит в Европе. По ее словам, в Макроне «нет ничего нового – он из той же элиты, денег и власти». «Его идеология – это вода, обрывки и кусочки провалившейся мультикультурной модели», – подчеркнула Марешаль.

По ее словам, в настоящее время в европейском народе происходит «интеллектуальное перевооружение». «Я хочу быть одним из участников, частью следующей патриотической элиты, но я смирилась с тем, что на это потребуется время», – добавила она.

Bloomberg пишет о том, что переход в сферу образования является «большой азартной игрой» для Марешаль, так как ее лидерские качества могут быть запятнаны в случае провала этой идеи, если не удастся привлечь учителей и студентов. Кроме того, говорится в статье, Марешаль соперничает с тетей – Марин Ле Пен, которая отнюдь не готова передать ей ключи от «французского национализма».

В мае прошлого года Марешаль Ле Пен отказалась от своего мандата в совете региона Прованс-Альпы-Лазурный берег и не переизбираться в Нацсобрание Франции на июньских выборах. Она объяснила свое решением желанием больше времени проводить с двухлетней дочерью. Марин Ле Пен выразила сожаление ее решением.