Владельцы магазинов в Мюнхене обрадовались возвращению российских туристов

Владельцы магазинов розничной торговли в Мюнхене сообщили об увеличении туристического потока из России после трехлетнего перерыва из-за кризиса на Украине.

«Русские снова здесь, наконец-то! Мы действительно по ним скучали», – цитирует немецкая газета Süddeutsche Zeitung управляющего Handelsverband Bayern Бернда Ольмана.

Как отмечает издание, после того как на Украине произошел кризис, россияне стали намного реже приезжать в Мюнхен. Если в 2013 году число гостей из России достигло максимальной отметки в 200 тыс. человек, то уже в 2014 году их количество сократилось почти вдвое.

Однако после того, как в 2017 году столицу федеральной земли Бавария посетили сразу 146 тыс. россиян, магазины розничной торговли в Мюнхене «вздохнули с облегчением». Для них россияне вместе с китайцами и арабами – «самые ценные клиенты», пишет RT со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Для российских туристов Мюнхен – «самое любимое место для покупок в Германии». Согласно последним данным, 86% посетивших в 2017 году столицу Баварии россиян покупали товары средней ценовой категории, и 4% приобретали предметы роскоши.