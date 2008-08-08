«Мать-Волгу» реконструировали

«Канал имени Москвы» реконструировал скульптурную композицию «Мать-Волга» на территории Рыбинского гидроузла, сообщили в пресс-службе предприятия.

«В ходе строительства Рыбинского гидроузла здесь планировалось установить скульптурную композицию Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Она должна была увековечить труд строителей Рыбинской гидроэлектростанции. В итоге монумент обрел свое место на ВДНХ. А возведенная к 1953 году «Мать-Волга» воплотила образ великой реки, которая благодаря «Каналу имени Москвы» с 1937 года питает водой столицу и обеспечивает судоходство по всей Центральной России», – сообщили в пресс-службе, передает агентство городских новостей «Москва».

В рамках реконструкции было восстановлено покрытие плит оголовка дамбы, на которой стоит скульптура, отремонтированы фундамент постамента и балюстрада, «вылечены» трещины в бетоне, отреставрированы барельефы. Фигуру монумента промыли, заштукатурили, покрасили и обработали специальным защитным составом. Была благоустроена и территория вокруг скульптурной композиции: на песчаную подушку уложен дорнит, сверху отсыпано щебеночное покрытие, высажены кусты шиповника. В темное время суток «Мать-Волга» подсвечивается специальными светильниками.

Скульптурная композиция, авторами которой стали Сергей Шапошников, Вера Малашкина и Николай Донских, располагается на дамбе и представляет собой фигуру женщины в простом платье. Одна рука ее направлена в сторону Рыбинского водохранилища, приветствуя проходящие мимо теплоходы, а другая держит свиток чертежей с планом ГОЭЛРО. Внизу парит буревестник. По периметру постамента проходит скульптурный пояс из круглых литых барельефов. Высота железобетонного монумента составляет 17,4 метром.