Трамп решил, что поставил Иран на грань выживания

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние полтора года, что он провел в Белом доме, Иран оказался на грани выживания, хотя еще недавно эта страна могла «захватить Ближний Восток».

По словам Трампа, за последние полтора года в ситуации на Ближнем Востоке произошли большие перемены. Он утверждает, что когда пришел в Белый дом, ситуация была такова, что Иран мог «захватить Ближний Восток», вопрос заключался только в том, когда это произойдет, передает ТАСС.

«Теперь же вопрос заключается в том, выживут ли они», – считает американский лидер в интервью Bloomberg.

Напомним, на прошлой неделе помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал введение Вашингтоном новых санкций против Тегерана, которые окажутся более жесткими, чем экономические ограничения, которые вводились против Ирана до заключения ядерной сделки.