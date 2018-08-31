Учитель из Элисты нашла плюсы в оценке «пять» для первоклассников

«С одной стороны, ребенку можно сразу отбить желание ходить в школу, если ставить ему низкие оценки. С другой, если ему ставят «пять» или, как бывало раньше, звездочки, он же радуется», – сказала газете ВЗГЛЯД учитель из Элисты Галина Сарангова, комментируя слова министра просвещения России Ольги Васильевой о том, что введение оценочной системы в первом классе ни к чему хорошему не приведет.

Учитель средней школы № 10 в Элисте Галина Сарангова отмечает, что среди учительского сообщества до сих пор нет единого мнения о том, надо ли ставить оценки ученикам первых классов.

«С одной стороны, ребенку можно сразу отбить желание ходить в школу, если ставить ему низкие оценки. С другой, если ему ставят «пять» или, как бывало раньше, звездочки, он же радуется. Здесь сколько людей, столько будет и мнений», – считает она.

По мнению Саранговой, к обсуждению этого вопроса нужно подключать детских психологов и других экспертов в сфере школьного образования. «Когда ребенок заслуживает похвалы, мы всегда говорим ему слова, вроде: какой ты молодец, я бы тебе поставила пять... Но мы можем сказать, что: ты сделал так хорошо, что лучше тебя никто не сделает. Ребенка надо хвалить, его надо воодушевить», – уверена учитель.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во время Общероссийского родительского собрания министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что введение оценочной системы в первом классе ни к чему хорошему не приведет.

«У нас нет оценок в первом классе, мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. Там мотивация должна быть очень сильная для того, чтобы малыш учился. Здесь как раз в первом классе, мне кажется, оценки точно ни к чему хорошему не приведут», – сказала министр.

Она добавила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу.