Пушков рассказал о качествах Кобзона как депутата

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона, скончавшегося в четверг.

«Пять лет мы были с ним коллегами по Госдуме. Он был видным депутатом, замечательным певцом, убежденным патриотом, сильным человеком. Мы будем помнить о нем», – написал Пушков в Twitter.

Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Его похоронят на Востряковском кладбище Москвы в воскресенье. На протяжении 15 лет артист боролся с раком, причиной смерти стало прогрессирование болезни.