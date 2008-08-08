Названа причина смерти Кобзона

Народный артист СССР Иосиф Кобзон на протяжении 15 лет лечился от рака, причиной смерти стало прогрессирование болезни, сообщил его лечащий врач Михаил Давыдов.

«Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех», – приводит его слова РИА «Новости».

Давыдов рассказал, что Кобзона прооперировали в Германии, после этого он вернулся на лечение в Россию, многие годы проходил химиотерапию. «Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли», – отметил врач.

Он также рассказал о стойкости Кобзона, который скончался в четверг на 81-м году жизни. Его похоронят на Востряковском кладбище Москвы в воскресенье.