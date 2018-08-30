Лечащий врач рассказал о стойкости Кобзона

Лечащий врач умершего в четверг певца и политика Иосифа Кобзона Михаил Давыдов рассказал, что его подопечный никогда не жаловался и всегда терпел.

«Он всегда терпел и никогда не жаловался. Я был на операции, когда он умер. Когда закончил и мне сказали, я заплакал», – приводит его слова Telegram-канал Mash.

Давыдов назвал Кобзона своим другом и настоящим мужчиной, пообещав всегда его помнить и любить.

Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Его похоронят на Востряковском кладбище Москвы в воскресенье.