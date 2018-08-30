Названы дата и место похорон Кобзона

Эстрадный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Похороны назначены на 2 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичные власти.

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что Кобзона похоронят рядом с матерью. «Будет в воскресенье захоронение на Востряковском кладбище, семейная могила рядом с его мамой», – сказал Немерюк.

Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни.