Подведены итоги кадрового конкурса «Мой Дагестан»

В четверг состоялась торжественная церемония объявления и награждения победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан», который проводит правительство Республики Дагестан по поручению врио главы республики Владимира Васильева при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

В конкурсе «Мой Дагестан» победили 54 человека. Позади оказались дистанционное тестирование и очный ретест, множество разнообразных оценочных заданий, кулинарные, творческие и спортивные состязания.

На церемонии закрытия конкурса перед финалистами выступил врио главы республики Васильев. Он отметил, что заявки на участие в конкурсе поступили со всей России.

«Один архитектор из Санкт-Петербурга написал так: «Я увидел, как у вас сложно с вопросами градостроительства. Я готов приехать и работать. Это интересно - решать сложные задачи». Я думаю, что каждый, кто находится в зале, если не написал, то подумал приблизительно так же», – поделился Васильев.

Он также обратил внимание финалистов на то, что в жизни необходимо всегда идти вперед и развиваться. «Все время в жизни надо бороться. Каждый день надо идти и чего-то добиваться. Вы - бойцы, вы - победители, вы можете. Не разменяйтесь на подарки, звания, красивые слова, власть. Не заболейте этой болезнью и постарайтесь выработать иммунитет против нее. Поверьте, что через некоторое время вы ощутите то самое дорогое чувство, когда человек понимает, что он нужен на своем месте и люди искренне за это благодарны», – подчеркнул Васильев.

Васильев также поделился собственным примером. «Как у меня это случилось, в возрасте 68 лет вас может вызвать президент или руководитель Дагестана, или какой-то министр и скажет: «Надо поработать», – отметил врио главы республики.

По его словам, любой руководитель может оказаться в непростых ситуациях, требующих непростых решений, и к этому надо быть готовым.

Напомним, 12 июля врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил о проведении в республике нового конкурса «Мой Дагестан», который призван пополнить кадровый резерв региона талантливыми и амбициозными специалистами.

Финальный этап конкурса начался с очного контрольного тестирования 27 августа. В течение двух дней конкурсанты участвовали в групповых оценочных мероприятиях, по итогам которых были определены победители конкурса «Мой Дагестан».

В рамках финала кадрового проекта «Мой Дагестан» прошла презентация проекта «Я – профессионал» платформы «Россия – страна возможностей». Кроме того, участники и организаторы конкурса «Мой Дагестан» на пляже Махачкалы собрали более 2 тонн мусора.