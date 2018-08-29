Больше двух тонн мусора собрали на пляже Махачкалы

Участники и организаторы конкурса «Мой Дагестан» на пляже Махачкалы собрали более 2 тонн мусора.

Третий день финального этапа кадрового республиканского конкурса «Мой Дагестан» стартовал с акции по уборке мусора на одном из пляжей Махачкалы. Финалисты вместе с экспертами по оценке и организаторами в течение 50 минут проводили уборку в качестве одного из конкурсных заданий.

В социальной акции принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, председатель правительства республики Дагестан Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства Владимир Иванов. В результате было собрано 2,1 тонны мусора.

Участник конкурса Райганат Мукаилова рассказала, что командам надо было так организовать работу, чтобы достичь наилучших результатов.

«Интересно, что у всех в команде разные профили: и финансисты, и юристы, и врачи. Мы сразу смогли разделить между собой обязанности, кто что собирает и куда относит. Результатом команды не очень довольны, потому что не набрали достаточного количества баллов, но зато пляж чистый», – поделилась Мукаилова.

Другой участник конкурса Олег Карчков уверен, что подобные мероприятия необходимо проводить не только в рамках конкурса, но и на постоянной основе: «Я думаю, многие откликнутся и захотят принять участие, потому что и город становится чище, и берег».

Махачкалинец Ахмед Сагидов подчеркнул актуальность этой социальной акции.

«Как житель Махачкалы, я прекрасно знаю, какие проблемы на пляже с мусором бывают. Приходишь с детьми, а вокруг – горы мусора. При этом культура населения оставляет желать лучшего. Надо развивать работу с людьми в данном направлении. Тем не менее, мы сегодня поработали, внесли свой вклад в улучшение экологической ситуации, особенно в таком месте, как пляж, где люди должны отдыхать и все должно быть чисто», – сказал Сагидов.

Сбор мусора велся раздельный, участники сортировали пластиковые отходы, стекло, батарейки, покрышки. Это было одним из обязательных условий конкурса.

«Мой Дагестан» – кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать в республике. Победители конкурса войдут в кадровый резерв и получат шанс дальнейшего трудоустройства в органы власти и организации Дагестана. Конкурс проводит правительство республики при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».