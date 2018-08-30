Генпрокурор Украины стал фигурантом уголовного дела

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича добились возбуждения уголовного дела против генпрокурора страны Юрия Луценко за вмешательство в работу судей.

«По факту вмешательства генерального прокурора Юрия Луценко, а также других соучастников в деятельность судебных органов начато расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 376 («Вмешательство в деятельность судьи с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей»)», – сообщили адвокат компании Averlex Виталий Сердюк, передает ТАСС.

Юрист Януковича считает, что представители судебной администрации Украины и госпредприятия «Информационные судебные системы» незаконно вмешались в работу судебных органов и автоматизированной системы документооборота под влиянием генпрокуратуры.

«Речь идет о назначении состава судей во главе с Владиславом Девятко в деле о потере Крыма еще до того, как это дело поступило в районный суд, а состав судей стал известен СМИ и общественности за несколько дней до проведения процедуры автоматического распределения судей», – сказали в компании. Сердюк уточнил, что уголовное дело начато именно по этому факту.

Адвокат добавил, что требования защиты Януковича на протяжении долгого времени игнорировали правоохранительные органы. Также игнорировались решения суда, в соответствии с которыми полиция должна была возбудить уголовное дело.

«Однако 24 августа Национальная полиция все-таки выполнила определения Печерского райсуда Киева от 14.11.2017 и от 29.03.2018 и начала расследование данного дела», – подчеркнул Сердюк.

По его словам, во время судебного процесса о потере Крыма защита Януковича зафиксировала «огромное количество фактов оказания давления на суд и вмешательства в судебный процесс».

Напомним, 16 августа прокуратура Украины потребовала для Виктора Януковича 15 лет лишения свободы по уголовному делу о госизмене.

В июле Янукович подал иск против генерального прокурора страны Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.