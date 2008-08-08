Москву назвали регионом с самыми здоровыми сельскими жителями

Российские регионы с наименьшим числом заболеваний среди сельских жителей определил Минздрав.

Лидером рейтинга с лучшими показателями оказалась Москва (наименьшее число случаев на 100 тыс. сельского населения), сообщает RT. В Минздраве пояснили, что в статистике учитывали и территории Новой Москвы.

Второй в списке идет Еврейская АО с показателем 54 тыс. 109 на 100 тыс. населения. За ней – Кабардино-Балкария (57 тыс. 379) и Тюменская область (60 тыс. 954).

В то же время наибольшее число заболеваний среди сельских жителей отмечается в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Алтайском крае.

В среднем же по России на 100 тыс. сельского населения приходится 123 тыс. 917 болезней.

Напомним, в начале августа Минздрав определил регионы с самыми здоровыми детьми.