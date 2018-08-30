Нефть подорожала на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут после публикации статистики от минэнерго США по запасам сырья в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22% – до 77,63 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,26%, до 69,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».