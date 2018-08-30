Госдеп прокомментировал просьбу Помпео о встрече с Лавровым

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт прокомментировала сообщения о готовности госсекретаря США Майка Помпео провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В Госдепе подтвердили сообщения о запросе Помпео на проведение встречи с Лавровым.

По словам Науэрт, Помпео предложил провести встречу, чтобы рассмотреть вопросы, важные для двусторонних отношений, передает ТАСС.

О просьбе шефа американской дипломатии, адресованной российскому коллеге, стало известно накануне.

Напомним, 10 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразил свое отношение к новым антироссийским санкциям.

Позднее в российском МИД сообщили, что Лавров и Помпео могут встретиться в сентябре в США.