В Госдуме отметили умение Путина «за полчаса» разъяснить необходимость пенсионных изменений

Предложения президента – это во многом те самые идеи, что были озвучены избирателями на последних встречах с депутатами-единороссами, – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Макаров, комментируя обращение президента.

«В данном случае очень важно учесть все нюансы, чтобы решения были максимально комфортными для людей», – подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Люди постоянно слышали, почему без изменений нельзя обойтись, но они хотели понять, что предлагается взамен. В ответ люди слышали «мы это прорабатываем», «мы это рассмотрим во втором чтении» и так далее. То есть россияне не видели комплексного решения проблемы, – посетовал Макаров. – И вот сегодня президент за полчаса объяснил, почему это решение необходимо, почему оно принимается именно сейчас, а не раньше или позже».

Понятно, что представители разных партий, особенно оппозиционных, будут использовать эту тему в целях саморекламы и пиара, укрепления своих позиций, признал Макаров. «Но президент говорит, что это неизбежные издержки политического процесса, которые есть в любом демократическом обществе. К этому нужно относиться нормально», – продолжил глава комитета.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. Так, предложено установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Путин также предложил предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста.

Ранее Путин уже говорил, что ему не очень нравится законопроект правительства и вот он теперь лично предложил исправить проект.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Путин в своем обращении в среду нашел честные слова о пенсионных поправках. Прямое обращение к народу – событие в нашей политической жизни почти уникальное. За 19 лет его фактического руководства страной он прибегал к такому способу всего несколько раз.