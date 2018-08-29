В Сочи предложили отстреливать енотов

В национальном парке Сочи 29 августа прошло заседание, на котором был поднят вопрос о разрешении на отстрел енотов-полоскунов.

Согласно данным администрации национального парка, за последнее время численность млекопитающих выросла примерно до 20 тыс. В национальном парке сообщили о том, что для регулирования численности енотов рекомендовано ввести любительско-спортивную охоту на этих зверей.

Специалисты считают, что еноты-полоскуны могут переносить различные заболевания и вредить домашнему хозяйству, пишет «Блокнот Краснодар».

Ранее экологи уже отмечали резкое увеличение популяции енотов в Сочи и связанные с этим проблемы. Ученые говорят, что еноты очень сильные и непредсказуемые животные, поэтому могут быть опасны для человека.