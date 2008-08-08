В Забайкалье скорбят по застреленному при нападении на военных бандиту

В Петровске-Забайкальском готовятся к похоронам 29-летнего Антона Жданова, который был застрелен при попытке атаковать караул военного эшелона; мужчина оказался авторитетом по прозвищу Жданчик, которому уже собирают деньги на памятник.

Одна из жительниц Забайкальска утверждает, что Жданчик «хотя бы молодежь под контролем держал». Другие говорят, что именно под его руководством молодые люди грабили автомобили и воровали кошельки у старушек, пишет «Московский комсомолец».

В соцсетях также многие призывают «не осуждать погибшего, а опубликовать более нужную информацию», сообщив, где и когда будет церемония прощания.

Жители других регионов удивляются, почему по бандиту так скорбят.

«Неужели Петровск-Забайкальский настолько блатной, АУЕшный город?» – пишут они.

По словам знакомых семьи Ждановых, он «чувствовал себя хозяином города», однако местные жители называют его «приветливым» и «нормальным» парнем, который поступил после школы в университет, но связался с плохой компанией и бросил обучение.

При этом Жданов, как говорят жители Петровска-Забайкальского, нигде официально не работал, но жил на широкую ногу и даже достраивал дом. В городе его называли «смотрящим», он пользовался авторитетом у поклонников субкультуры «АУЕ».

Во вторник стало известно, что часовой застрелил напавшего на воинский эшелон в Забайкалье. Погибшим назывался Антон Жданов 1989 года рождения. Воинский эшелон шел на учения «Восток-2018». Позже появились подробности инцидента с эшелоном.