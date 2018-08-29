Ростуризм уточнил число пострадавших в ДТП в Анталье россиян

В ДТП в турецкой Анталье пострадали 13 россиян, сообщили в Ростуризме.

«По информации ситуационно-кризисного центра МИД, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих незначительные ушибы и царапины. Все пострадавшие доставлены в медучреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм ни у кого нет. Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что по меньшей мере 11 российских туристов получили травмы в результате аварии в турецкой провинции Анталья на юге Турции.