Объявлено время показа телеобращения Путина по пенсионной системе

В среду в 12.00 по московскому времени выйдет телеобращение президента России Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Телеобращение будет показано в 12.00 мск», – передает его слова РИА «Новости».

Во вторник Путин провел в Омске совещание по вопросу об изменениях в пенсионной системе и пообещал в среду детально озвучить свою позицию, которую выскажет в телеобращении.