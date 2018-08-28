МВД Чечни опровергло задержание подростков после нападений на полицейских

Министерство внутренних дел Чечни опровергло сообщения, согласно которым в Шалинском районе республики после нападений на полицейских якобы прошли массовые задержания подростков.

«Информация о задержаниях, распространяемая в ряде СМИ, не соответствует действительности», – сообщили в МВД Чечни, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в правоохранители отрабатывали «круг общения участников этих событий, после установления которых с подростками была проведена профилактическая беседа в присутствии их родителей».

В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что сообщения о массовых задержаниях подростков в республике носят провокационный характер.

«Это не соответствует действительности. Публикации о том, что в Шалинском район сотнями задерживают детей, носят провокационный характер и преследуют цель помешать следствию. Они никоим образом не продиктованы заботой о детях, подростках и жителях этого района», – подчеркнул Каримов, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что в Шалинском районе сотрудники правоохранительных органов якобы задержали от 150 до 200 подростков после нападения на полицейских в Чечне 20 августа.

Напомним 20 августа в Чечне подростки совершили три нападения на сотрудников полиции, один из которых погиб, еще трое пострадали. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, откуда подросткам пришел приказ о совершении нападений на полицейских.