Участников массовой драки со стрельбой задержали в Москве

Полиция задержала в Москве 18 участников дорожного конфликта со стрельбой, три человека госпитализированы, сообщили в столичном управлении МВД.

«Поступило сообщение о стрельбе по адресу: Булатниковская, 18. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу произошел дорожный конфликт», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

По данным ведомства, трое участников «разборок» были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, переломом носа, резаными ранениями живота и локтя и огнестрельными ранениями рук и ног.

На месте инцидента были задержаны и доставлены для дальнейшего 18 человек. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.



Напомним, в марте 2017 года в столичном главке МВД сообщали, что после дорожного конфликта со стрельбой на севере Москвы были задержаны два жителя столицы.