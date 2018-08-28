Названы сроки госиспытаний управляемых снарядов для «Терминатора»

Госиспытания снарядов с управляемым подрывом пройдут на боевой машине поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в 2019 году, заявил управляющий директор НПО «Прибор» (входит в Ростех) Юрий Набоков.

«Находимся в процессе подготовки госиспытаний. В 2019 году при наличии образца БМПТ будем проводить госиспытания», – передает ТАСС слова Набокова.

Он уточнил, что БМПТ «Терминатор» ранее уже стреляла снарядами с управляемым подрывом на предварительных испытаниях.

Напомним, 21 июня в пресс-службе НПО «Техмаш» сообщили, что боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» получат «умные» снаряды с управляемым воздушным подрывом.