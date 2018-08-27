Ответом на санкции США занялись экономический и военный блоки кабмина

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что экономический и военный блоки правительства работают над ответом России на новые американские санкции.

«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций. Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

В понедельник начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей», запрещающие предоставление Москве любой помощи, выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям оружия и продукции двойного назначения, отказ в предоставлении кредитов.

Россия пока не приняла решение по ответным санкциям.