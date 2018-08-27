Оренбургские школьники будут пользоваться дневниками с напутствием арестованного мэра

Представитель министерства образования Оренбурга сообщил, что для 10 тыс. 200 школьников были закуплены к новому учебному году дневники с изображением и напутственными словами арестованного за взятку главы города Евгения Арапова.

Издатель из Оренбурга Владимир Ухов спроектировал дневник по личной инициативе в честь юбилея города. Создав дизайн с пожеланием чиновника о достижении высот в карьере и жизни, предприниматель договорился о продаже всего тиража местным школам. При этом дневники были выпущены до ареста мэра, передает РИА «Новости».

Адвокат из Оренбурга Владимир Тишин негативно отнесся к выпуску и прокомментировал его в социальных сетях.

«На самом деле пост не о ЕС, а о том, какая идиотская дурь – печатать портреты наемных менеджеров на дневниках первоклашек. Изъять бы сейчас весь тираж и взыскать убытки с того, кто подписывал в печать», – написал Тишин на своей странице в Facebook.

«Мы не имеем никакого законного права изымать эти дневники. Решение использовать их или приобрести другие дневники будут принимать законные представители каждого школьника», – ответили в министерстве образования.

Напомним, что в середине августа Арапова задержали по подозрению в получении взятки размером в 600 тыс. рублей за покровительство в строительной сфере и реализацию объектов недвижимости. Во время обыска у главы города обнаружили в сейфе 4,2 млн рублей, происхождение которых пока не установлено. Возбуждено уголовное дело. Также был задержан заместитель Арапова Геннадий Борисов.