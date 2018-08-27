Одна из ведущих стран ЕС отказывается от стационарных телефонов

С середины ноября во Франции пропадет возможность подключения фиксированной телефонной связи, а в течение нескольких лет частным и корпоративным абонентам придется перейти на интернет-телефонию.

Спустя 139 лет после создания первой телефонной сети в Париже Франция начинает отказываться от стационарных телефонов. Французский оператор телефонной связи Orange прекращает подключать новых абонентов к обычной линии с 15 ноября 2018 года и вместо нее будет предлагать подключение через роутер, пишет CNews со ссылкой на французские СМИ.

Процесс перехода нынешних стационарных телефонов на интернет-линии оценивается в несколько лет, завершить его планируется к 2023 году.

С февраля компания Orange проводит эксперимент с переводом абонентов домашних телефонов на интернет-подключение. На протяжении полугода абонентам из французского региона Бретань предлагались исключительно роутеры. Представители оператора сообщили, что процесс перехода на интернет-телефонию проходит спокойно, возражений не наблюдается. При этом пожилым гражданам будет предоставлено упрощенное оборудование.

По данным французского издания Le Parisien, с 2012 года использование проводных стационарных телефонов сократилось наполовину. При этом в стране до сих пор порядка 70% компаний полностью или частично используют традиционные телефонные линии для подключения телефонов, факсов, сигнализаций и другого офисного оборудования. Обновление парка телекоммуникационного оборудования потребует значительных инвестиций, и специалисты выражают опасения в связи с тем, что переход на цифру необходимо совершить в сжатые сроки.

По данным Discovery Research Group, по итогам прошлого года объем рынка IP-телефонии в России оценивался в 7,9 млрд рублей. Среднегодовой темп роста в сегменте виртуальных АТС зафиксирован на уровне 30%. По мнению аналитиков, российский рынок IP-телефонии развивается в рамках глобальных тенденций.