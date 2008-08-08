Прекращено дело против вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Полиция прекратила расследование уголовного дела против беглого бизнесмена Андрея Каковкина, включенного в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование учредителя и директора ООО «Торговый дом «Гриф» Андрея Каковкина. Он стал первым фигурантом так называемого лондонского списка Бориса Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию», – сообщили в пресс-службе омбудсмена, передает ТАСС.

В феврале Титов сообщил, что Каковкин вернулся в Россию из Лондона.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что Каковкин и второй фигурант его дела, учредитель компании «Дитис» Александр Баскаков, по версии следствия, незаконно похитили со счета чужой компании 10 млн рублей.