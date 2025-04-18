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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    25 комментариев
    18 апреля 2025, 12:56 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу намерен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в пятницу работает в Ново-Огареве, в середине дня планируется провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сказал Песков, передает ТАСС.

    Другие мероприятия с участием Путина будут носить непубличный характер.

    На одном из прошлых совещаний президента с членами СБ обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


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    17 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вручил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На встрече с российским лидером Арагчи подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами на всех уровнях, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого российский лидер встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 16:34 • Новости дня
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех погибших сотрудников СМИ, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этой высокой государственной наградой посмертно удостоены: военкоры «Известий» Александр Федорчак и Первого канала Анна Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает ТАСС.

    Наград представители СМИ удостоены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.

    Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта в результате украинской атаки.

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    18 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется презрением, пишут обозреватели газеты O Globo.

    По данным бразильской газеты, президенты США и Бразилии выразили восхищение политикой Путина, передает ТАСС.

    При этом, по мнению обозревателей издания, в отношении президента Украины Владимира Зеленского они испытывают презрение.

    В материале O Globo подчеркивается, что отношения между Лулой да Силвой и Трампом остаются сложными, между ними фактически нет ничего общего.

    Издание отмечает, что Трамп считает более подходящим для Вашингтона партнером Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии до Лулы.

    Газета также обращает внимание на то, что у Трампа нет времени на двусторонние отношения с Бразилией из-за торговой войны с Китаем, переговоров о прекращении конфликта на Украине и других глобальных инициатив, которые он считает приоритетными.

    Ранее помощник Лулы да Силвы Селсу Аморим заявил о высоком уровне отношений России и Бразилии.

    Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    17 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил ему благодарность за визит в российскую столицу.

    «Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, потому что была проделана большая предварительная работа», – сказал Путин эмиру, передает ТАСС.

    Также глава российского государства выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. Президент России обратился к собеседнику по-арабски: «Шукран» (с арабского – «спасибо»).

    В четверг эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Путин указал на укрепление связей с Катаром и назвал эту страну одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.

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    17 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Путин подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости». В документе указывается, что Захарова удостоена награды «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».

    Ранее Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за ее большой вклад в укрепление законности и защиту прав граждан.

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    17 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

    Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча прошла в Кремле, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международные отношения, передает РИА «Новости».

    На встрече присутствовал также чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

    Ранее в четверг в Кремле прошли переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи эмир Катара отметил уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Путин заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов, а также отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке.

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    17 апреля 2025, 21:33 • Новости дня
    Токаев подтвердил Путину участие в мероприятиях в Москве 9 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, речь об этом шла в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме обсуждения юбилейных мероприятий, лидеры также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики и российско-американский диалог. «Владимир Путин поделился оценками хода российско-американского диалога», – уточнили в пресс-службе Кремля.

    Стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Напомним, в марте Путин и Токаев в ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений России и Казахстана, а также обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.

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    17 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин сообщил об инвестировании Катаром 1 млрд долларов в экономику России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов.

    Путин подчеркнул: «Перспектив гораздо больше и интересных проектов у нас много, достаточно». Об этом сообщает ТАСС.

    В Кремле отметили продуктивное сотрудничество России и Катара в транспортной сфере. Национальный перевозчик Qatar Airways осуществляет девять рейсов в неделю по маршруту Доха – Москва – Доха.

    Кроме того, лидеры России и Катара обсудят реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    В ходе встречи Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, а также поблагодарил Катар за усилия в разрешении ближневосточного конфликта.

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    17 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Катара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнером на Ближнем Востоке, и подчеркнул наличие множества совместных проектов.

    «Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке», – заявил Путин на российско-катарских переговорах, передает РИА «Новости».

    Президент также акцентировал внимание на сотрудничестве в организации экспортеров газа, выразив надежду на дальнейшее развитие совместных проектов с Катаром. Он подчеркнул, что у стран есть много интересных проектов, и обозначил роль Катара как ключевого партнера российской нефтегазовой компании «Роснефть».

    Катар, по словам Путина, через Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал около миллиарда долларов в российскую экономику. Президент выразил уверенность в наличии перспектив для дальнейшего сотрудничества и реализации новых проектов.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Катар является добрым и важным партнером для России.

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    17 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин поблагодарил Катар за усилия в разрешении ближневосточного конфликта

    Путин высказал сожаление о нереализованных мирных инициативах Катара в Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил значительные усилия Катара по разрешению палестино-израильского конфликта и выразил сожаление, что мирные инициативы остаются невоплощенными.

    «Очень важно было бы обсудить сегодня вопросы, связанные с горячими точками. Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является, безусловно, трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной», – сказал Путин на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает ТАСС.

    Напомним, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, лидеры планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы.

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    17 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Ушаков сообщил о планах Путина обсудить контакты России и США с эмиром Катара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудят в Москве контакты между Россией и США в Саудовской Аравии.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что тема обсуждения будет включать контакты между двумя странами в данном регионе, передает РИА «Новости».

    Ушаков отметил, что стороны выразили надежду на продолжение и укрепление взаимодействия. «Да, я надеюсь. Сейчас лидеры об этом поговорят», – заявил Ушаков, отвечая на вопросы журналистов относительно позиций Катара по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, и подчеркнул наличие множества совместных проектов.

    Он также отметил значительные усилия Катара по разрешению палестино-израильского конфликта и выразил сожаление, что мирные инициативы остаются невоплощенными.

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    17 апреля 2025, 14:38 • Новости дня
    Путин: Россия заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выразил заинтересованность России в поддержке суверенитета Сирии и предложил эмиру Катара обсудить оказание гуманитарной помощи сирийскому народу.

    Путин заявил о заинтересованности России в сохранении Сирии как единого суверенного государства, передает ТАСС.

    «Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство», – сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.

    Кроме того, президент России предложил эмиру Катара обсудить вопрос оказания помощи Сирии, включая гуманитарную поддержку.

    «Хотели бы тоже вместе с вами обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе и гуманитарного характера», – отметил он.

    Президент отметил важность взаимодействия с Катаром в этом вопросе и выразил надежду на совместные усилия в поддержке сирийского народа.

    Как сообщается, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани положительно оценил перспективы обсуждения вопроса помощи Сирии и выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны – Сирии.

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    18 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Михаила Галузина до 2026 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД Михаилу Галузину до 2026 года, несмотря на достижение им предельного возраста для госслужащих в 65 лет в 2025 году.

    Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы для заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина на год, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

    В документе указано, что срок службы Галузина продлен до 14 июня 2026 года. Это решение связано с достижением Михаилом Галузиным предельного возраста, установленного для пребывания на госслужбе, который составляет 65 лет. Однако, согласно законодательству, срок службы может быть продлен для лиц, занимающих определенные категории должностей.

    Михаил Галузин исполняет обязанности заместителя министра иностранных дел с 25 ноября 2022 года. В рамках своих полномочий он курирует вопросы, связанные с Содружеством Независимых Государств и Союзным государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова в качестве директора Российского института стратегических исследований на пять лет, он также продлил разрешение зарубежным компаниям платить за газ не только в Газпромбанке и продлил программу материнского капитала до 2030 года.

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    18 апреля 2025, 13:01 • Новости дня
    Путин передал послание Хаменеи через главу МИД Ирана Арагчи

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин передал через министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи добрые пожелания и ответное послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин передал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи добрые пожелания и содержательное ответное послание через главу МИД Ирана Аббаса Арагчи, передает ТАСС.

    Песков не уточнил содержание послания, но подчеркнул его важность для двусторонних отношений.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международные отношения.

    Министр иностранных дел Ирана вручил Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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