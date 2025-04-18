Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

Tекст: Александра Юдина

По данным бразильской газеты, президенты США и Бразилии выразили восхищение политикой Путина, передает ТАСС.

При этом, по мнению обозревателей издания, в отношении президента Украины Владимира Зеленского они испытывают презрение.

В материале O Globo подчеркивается, что отношения между Лулой да Силвой и Трампом остаются сложными, между ними фактически нет ничего общего.

Издание отмечает, что Трамп считает более подходящим для Вашингтона партнером Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии до Лулы.

Газета также обращает внимание на то, что у Трампа нет времени на двусторонние отношения с Бразилией из-за торговой войны с Китаем, переговоров о прекращении конфликта на Украине и других глобальных инициатив, которые он считает приоритетными.

Ранее помощник Лулы да Силвы Селсу Аморим заявил о высоком уровне отношений России и Бразилии.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.