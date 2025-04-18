Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.2 комментария
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом
Президент Владимир Путин в пятницу намерен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в пятницу работает в Ново-Огареве, в середине дня планируется провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сказал Песков, передает ТАСС.
Другие мероприятия с участием Путина будут носить непубличный характер.
На одном из прошлых совещаний президента с членами СБ обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.