Акинфеева и Смолова не вызвали в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу не вызвал на матч группового этапа Лиги наций с командой Турции и товарищескую игру с чехами нападающего Федора Смолова и вратаря Игоря Акинфеева, но включил в состав защитника «Спартака» Георгия Джикию, сообщает РФС.

Всего в списке Станислава Черчесова значатся 25 футболистов, сообщается на официальном сайте РФС.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба – «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

Команда Черчесова в Лиге наций сыграет с турками 7 сентября в Трабзоне.

Другим соперником сборной России в группе В2 является команда Швеции. Контрольная встреча со сборной Чехии состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Напомним, в январе сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с командами Швеции и Турции на групповой стадии Лиги наций.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом турнире, придуманном УЕФА.