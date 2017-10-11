Стали известны соперники России в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Швеции и Турции на групповой стадии нового турнира УЕФА – Лиги наций.

Так для россиян закончилась жеребьевка турнира, которая проходит в среду в Лозанне. Россия, Швеция и Турция попали во вторую группу лиги В, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее УЕФА объявила состав четырех дивизионов Лиги наций. В нее сборные попали в соответствии с позицией в рейтинге на 11 октября 2017 года. Россия попала во вторую по силе Лигу В вместе с Австрией, Уэльсом, Словакией, Швецией, Украиной, Ирландией, Боснией, Северной Ирландией, Данией, Чехией и Турцией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом турнире, придуманном УЕФА.