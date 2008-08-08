Доренко рассказал о пожаре в «Доме на набережной»

Главред радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко рассказал о загоревшейся квартире в «Доме на набережной», где он живет.

«Прямо сейчас горит «Дом на набережной», горит квартира в первом подъезде», – написал Доренко на своей странице в Twitter.

Журналист, живущий в знаменитом доме, опубликовал несколько видеороликов в соцсетях, на котором видны машины пожарных и дым.

Пожар в Доме на набережной pic.twitter.com/KWSxpiqbSs — Расстрига Доренко (@rasstriga) 26 августа 2018 г.

По данным МЧС, пожар был зафиксирован на улице Серафимовича, дом 2 на летней веранде на 11-м этаже. Площадь пожара составила 10 кв. метров, пострадавших нет.

Прямо сейчас горит Дом на набережной, горит квартира в первом подъезде pic.twitter.com/EIJDZGUHPW — Расстрига Доренко (@rasstriga) 26 августа 2018 г.

«Дом на набережной» – жилой комплекс на Берсеневской набережной Москвы-реки в стиле позднего конструктивизма был построен в 1931 году для членов ЦК.

В интервью блогеру Юрию Дудю Доренко рассказывал, что купил квартиру ученых-генетиков, поскольку его интересовало «чужое прошлое». При этом журналист не назвал точную стоимость квартиры, лишь уточнив, что заплатил более 30 млн рублей.