В Москве горел «Дом на набережной»

На верхних этажах знаменитого сталинского жилого комплекса «Дом на набережной» в центре Москвы загорелась веранда, сообщили в МЧС.

«Поступила заявка по адресу: ул. Серафимовича, 2. Возгорание произошло на летней веранде, его быстро ликвидировали. Площадь возгорания составила 10 кв. метров», – передает РИА «Новости» сообщение столичного главка МЧС.

По словам источника, на место прибыло большое количество пожарных, но удалось справиться меньшими силами.

Пострадавших в результате пожара нет, огонь полностью ликвидирован.