Заключены контракты на 12 тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5»

Твердо законтрактовано 12 тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5», сообщил председатель совета директоров Центра им. Хруничева Николай Севастьянов.

По его словам, необходимо учитывать, что нужно будет обновить орбитальную группировку России. Для этого до 2027 года потребуется провести около 27 пусков «Ангары-А5».

Планируется, что после 2024 года с космодромов Плесецк и Восточный будут запускать до восьми тяжелых ракет «Ангара-А5» в год, пишет «Коммерсант».

Напомним, ожидается, что «Ангара» вытеснит «Протон» через шесть лет.