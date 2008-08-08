Россию предложили разделить на 14 макрорегионов

Территорию России предлагается разделить на 14 макрорегионов, следует из доработанной Минэкономразвития «Стратегии пространственного развития». Целью стратегии станет «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов.

Предлагается сформировать Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы. Еще два макрорегиона уже устоялись: Дальний Восток и Северный Кавказ, пишет «Коммерсант».

В целом макрорегионы похожи на федеральные округа, но последние могут включать в себя несколько макрорегионов (ЦФО – два, Сибирский округ – три, при этом полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал создать в Сибири единый макрорегион).

В случае деления Сибирского федерального округа на три макрорегиона «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов», уверен Меняйло. Он также добавил, что в проекте «сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций», а предлагаемые для Сибирского федерального округа «центры экономического роста» закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток».

Макрорегионы должны «раскрыть социально-экономический потенциал территорий» за счет экономической специализации. Новое деление также повысит уровень экономического взаимодействия регионов и качества жизни в них. Например, экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, вырастут почти на 30% к 2025 году, следует из проекта стратегии.