Действия нынешних украинских властей могут привести к тому, что страна окажется на периферии мирового развитии, заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Лещенко в интервью журналу «Країна» раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за попытку построить в стране «персональный рай». Депутат Рады подчеркнул, что власти не стремятся улучшить обстановку в стране и упускают возможности, которые есть у государства.

«Порошенко и его команда – это не только часть коррупционных процессов. Они воруют наше время. Бесповоротно», – сказал украинский парламентарий, добавив, что потерянные деньги можно было бы снова заработать, но нельзя вернуть шанс, который дает сегодняшний день.

Он также обратил внимание на то, что украинское государство постепенно «теряет монополию на насилие», становясь похожим на Колумбию. «Там основой был кокаин. У нас – таможня, янтарь, лес, политическая коррупция», – заявил украинский политик.

Лещенко подчеркнул, что в результате этих процессов в стране не осталось политической воли и независимых силовых и судебных структур, а вместо них работает круговая порука.

По словам Лещенко, в такой обстановке Украина неспособна равняться на другие государства. «Мы стараемся догнать даже не Польшу или другие европейские страны, а свои же экономические стандарты времен Ющенко или Януковича. Гонимся за своим прошлым», – заключил украинский парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Линько сравнил Украину с «шахидом», заявив, что Украина навредит самой себе, если воплотит идею прекращения железнодорожного сообщения с Россией.