В Иране в результате песчаной бури госпитализирован 171 человек

На юго-востоке Ирана из-за сильной песчаной бури госпитализирован 171 человек, отменены некоторые авиарейсы в провинции Систан и Белуджистан, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на местные власти.

В период с 20 августа в больницы и медцентры провинции с жалобами на заболевания дыхательных путей, глаз и сердца обратились 810 человек, из них 639 отправлены на амбулаторное лечение, передает РИА «Новости».

Также отменены рейсы между аэропортами провинции Систан и Белуджистан и городами Заболь и Ираншахр. Песком заблокированы около 700 метров трассы Заболь – Нехбандан.

Людям раздают бутылки с водой и продовольственные пайки. Местные административные учреждения в субботу были закрыты.

Песчаная буря усилится к среде.

Добавим, что в воскресенье на западе Ирана произошло мощное землетрясение, погибли три человека, пострадали около трех сотен.