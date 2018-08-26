Варшава назвала Маккейна «американским героем» и «большим другом Польши»

Бывший президент Польши Лех Валенса выразил соболезнования в связи с кончиной американского сенатора Джона Маккейна.

Валенса написал в Twitter, что «с огромной скорбью» воспринял весть о смерти Маккейна. «Он был настоящим американским героем и большим другом Польши и Европы», – отметил бывший польский президент.

«Мы никогда не забудем его дружбу, и он навсегда останется в наших сердцах и памяти», – добавил Валенса.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. Киев назвал его «большим другом Украины», а Грузия – своим «национальным героем».

В Госдуме отметили, что Маккейн не был союзником России, однако являлся мужественным человеком и патриотом своей страны, а в Совфеде сказали, что он «был хорош в своей ненависти к России».