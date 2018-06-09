Военные США в Литве вновь понесли потери в технике и живой силе

В Литве бронетранспортер Stryker американских ВС съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего пострадал один солдат.

Дорожный инцидент произошел в Казлу Руде, сообщает Delfi со ссылкой на полицию. Пострадавший американский солдат был госпитализирован с ушибом правого бедра.

Напомним, в четверг в Литве уже происходило ДТП с участием бронемашин Stryker. Близ Каунаса в результате массового дорожно-транспортного происшествия в военной колонне со столкновением четырех бронетранспортеров армии США травмы получили 13 американских военных.

В июне стартовали военные учения НАТО Saber Strike 2018. В ходе маневров отрабатывается перегруппировка войск США и других натовских стран, в том числе и немецких, в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.

С 6 по 9 июня на территорию Литвы из мест постоянной дислокации в Фильзеке (Германия) перебрасывается 2-й кавалерийский полк Сухопутных войск США, войска на полигоны колоннами следуют по автомагистралям.