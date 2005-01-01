Американские военные понесли большие потери ранеными в Литве

Близ Каунаса (Литва) в результате массового дорожно-транспортного происшествия в военной колонне со столкновением четырех бронетранспортеров армии США травмы получили 13 американских военных, сообщил представитель штаба обороны Литовской армии капитан Томас Пакальнишкис.

«Два бронетранспортера Stryker («Страйкер») при столкновении на автомагистрали в Пренайском районе съехали с дороги в кювет», – передает сообщение Пакальнишкиса ТАСС со ссылкой на национальное радио Литвы.

В данный момент на месте происшествия полностью перекрыто движение, «колонна, при следовании которой на нешироком шоссе произошла авария, стоит на месте».

Пострадавшие военные были доставлены в больницу для осмотра; по предварительным данным, полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.

Напомним, в июне стартовали военные учения НАТО Saber Strike 2018. В ходе маневров отрабатывается перегруппировка войск США и других натовских стран, в том числе и немецких, в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.

С 6 по 9 июня на территорию Литвы из мест постоянной дислокации в Фильзеке (Германия) перебрасывается 2-й кавалерийский полк Сухопутных войск США, войска на полигоны колоннами следуют по автомагистралям.