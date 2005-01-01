«Очаковского» маньяка заподозрили в убийстве студентки

Подозреваемый в нападении с ножом на 11-летнюю девочку в Москве Виталий Косячкин может быть причастен к убийству нижегородской студентки Марии Гликиной в 2014 году, заявили друзья убитой.

Правоохранительные органы проверяют возможную причастность Косячкина к убийству Марии Гликиной, сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на друга убитой Андрея Ершова.

«Этот человек очень похож на наш фоторобот, и есть множество совпадений – возраст, внешний вид, то, что он родом из Нижнего Новгорода. Единственное, что вызывает сомнение – почерк. «Наш» убийца – душитель, нападение с ножом на маленьких девочек едва ли в его стиле. Однако гадать сейчас не нужно: за сегодняшний день его точно проверят на сопричастность, и уже к вечеру мы будем знать, он это, или не он», – пояснил он.

Напомним, в ночь на субботу правоохранители задержали в ехавшем в Нижний Новгород автобусе 42-летнего Виталия Косячкина, подозреваемого в вооруженном нападении на ребенка в столичном районе Очаково. Напавшего на 11-летнего ребенка преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Неизвестный подкараулил девочку около ее дома и нанес ей удар ножом. После нападения мужчина сбежал.

Отметим, в 2015 году на причастность к убийству Марии Гликиной проверяли нижегородца Олега Белова, обвиняемого в убийстве своих шестерых детей, жены и матери.