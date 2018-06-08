Киркоров поджег платье Собчак на премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров поджег платье телеведущей Ксении Собчак в рамках церемонии премии МУЗ-ТВ.

Фото поджога опубликованы в соцсетях Собчак, она заявила, что ей было страшно.

«Было страшно гореть, но на репетиции огня было больше», – написала Собчак в Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Июн 2018 в 1:59 PDT

Киркоров опубликовал видео в Instagram, где под аудио «Цвет настроения синий» говорит Собчак «Не доставайся же ты никому», и поджигает платье. Рядом наготове стоял техник с огнетушителем.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июн 2018 в 6:53 PDT

Торжественная церемония вручения премии «МУЗ-ТВ-2018» состоялась сегодня ночью в Москве в концертном зале «Олимпийский». Это самое значимое событие шоу-бизнеса, проводимое музыкальным телеканалом с 2003 года. Ведущими были Дмитрий Нагиев, Анастасия Ивлеева, Максим Галкин и Ксения Собчак.