Сургутские нефтяники воткнули в землю спиленные ими деревья

Под Сургутом представители одной из нефтяных компаний обустраивали месторождение и по ошибке спилили не свои деревья, чтобы скрыть этот факт, они воткнули их обратно в землю, говорится в материалах дела суда Ханты-Мансийского АО.

«При обследование лесного участка должностными лицами Природнадзора Югры, 21 июля 2017 года был зафиксирован факт осуществления работ, выразившихся в имитации роста спиленных ранее деревьев путем втыкания стволов спиленных деревьев в грунт», – следует из материалов дела.

Оказалось, что нефтяники срубили деревья на участке, не принадлежавшим компании.

Напомним, ранее в прокуратуре Кемеровской области сообщили, что Гурьевский городской суд признал жителя города Салаир и трех его подельников виновными в незаконной рубке елей, которые они собирались продать горожанам к Новому году.