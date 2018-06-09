Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Кемеровский областной суд в субботу оставил в силе решение суда первой инстанции и продлил срок ареста экс-гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» (основной владелец ТЦ «Зимняя вишня») Юлии Богдановой еще на три месяца.

«Суд постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово 23 мая 2018 изменить считать срок содержания под стражей - до 24 августа 2018 года, в остальной части оставить в силе», – передает ТАСС слова судьи Марии Кильмухаметовой.

Богданова просила заменить содержание под стражей на домашний арест, заявив, что неоднократно являлась на допросы и считает бездоказательным заявление следствия о том, что она может скрыться. Она напомнила также, что с 15 апреля не является гендиректором ККК и не имеет возможности повлиять на свидетелей.

Представители Следственного комитета, прокуратуры и потерпевших, в свою очередь, настаивали на продлении ареста.

Также Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда Кемерово об аресте на период предварительного следствия Александра Никитина – сотрудника компании «Системный интегратор», который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ «Зимняя вишня». Арест продлен до 24 августа, передает «Интерфакс».

Сам Никитин не присутствовал на заседании суда, с ним была обеспечена видеосвязь.

Напомним, пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.

Позднее были арестованы гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова и экс-начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Также было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, но собственник так и не выделил необходимые 7 млн рублей на ее ремонт.