Путин в Китае приготовил и продегустировал местные деликатесы

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Китай в городе Тяньцзинь приготовил и продегустировал местные деликатесы.

Китайский телеканал ССТV показал кадры того, как Путин и китайский лидер Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские гоубули, которые очень напоминают пельмени. Один из членов китайской делегации похвалил сделанный Путиным «пельмень», подняв большой палец вверх, передает РИА «Новости».

Путин и Си Цзиньпин также попробовали блюдо, напоминающее фаршированные мясом и овощами блины.

«Я готовил», – пошутил президент России на фразу китайского коллеги о том, что блины вкусные.

Напомним, ранее по итогам переговоров в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление, которое касается двусторонних отношений и международной проблематики. Визит российского президента в КНР начался ранее в пятницу. В Пекине Путина встретили песней «Катюша».

Напомним, в пятницу глава Китая Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину орден Дружбы КНР, глава российского государства стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды.