Глава Нижегородской области откроет новую станцию метро

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в День России, 12 июня откроет станцию нижегородского метро «Стрелка». В этот же день планируется протестировать станцию при большом пассажиропотоке.

В Нижнем Новгороде 12 июня откроется станция метро «Стрелка». В церемонии открытия примет участие врио губернатора области Глеб Никитин.

Как пишет издание Newsroom24, согласно информации регионального минстроя, завершена итоговая проверка объекта Ростехнадзором. В конце мая было выдано заключение о соответствии требованиям первого этапа строительства станции. Разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа строительства планируется получить после проведения ЧМ-2018.

Ранее Никитин говорил, что «открытие станции в День города и в День России будет хорошим дополнением к празднику».

Продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена началось весной 2015 года. Общая стоимость строительства объекта - более 11 млрд рублей, половину из которых выделил бюджет Нижегородской области.