Минобороны назвало «гротескными» утверждения Украины о «перехвате» корабля

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утверждения о «перехвате» российского ракетного корабля украинским военно-транспортным Ан-26 в Черном море являются «гротескными».

«Гротескная новость одесской газеты об успешном «перехвате» украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит, прежде всего о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что. Тем не менее, нельзя исключать, что данный анекдот, на самом деле, спланированная «эксклюзивная утечка» безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».

Он также предположил, что по мере последующего усвоения украинскими силовиками «натовских стандартов» следует ожидать донесений об успешных «перехватах» российских самолетов-истребителей «рыболовецкими сетями украинских сейнеров».

Ранее экс-главком Черноморского флота высмеял украинский «перехват» российского корабля.

Напомним, украинские СМИ накануне рассказали о перехвате Ан-26 украинских ВМС российского малого ракетного корабля в Черном море, якобы произошедшем в минувшую субботу. Украинское издание добавляет, что Ан-26 контролировал «бегство» российского МРК, «сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте». Затем украинский самолет вернулся на базу в Кульбакино.