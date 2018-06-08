Греф поддержал идею повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста является абсолютно правильным процессом, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Я немножко поработаю и тоже стану пенсионером. Женщины в 55 лет рожают детей. Эта норма, которой уже более 50 лет, точно подлежит изменению – в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития. Он отодвигается», – сказал Греф на пресс-конференции по итогам общего собрания акционеров Сбербанка, передает ТАСС.

В четверг стало известно, что российское правительство утвердит концепцию пенсионной реформы на заседании 14 июня.

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.